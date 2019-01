Internauta denuncia erro no processo seletivo de professores na rede municipal

A reportagem do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 24, recebeu uma denuncia de uma internauta via Whats App que preferiu ter a identidade em sigilo, pois segundo ela, houve um erro no processo seletivo de uma candidata a vaga para a contratação de professores da rede municipal de Vilhena.

Conforme a denunciante, uma colega teria ficado em terceiro lugar, atingindo 60 pontos no resultado do processo, porém, a mesma não se enquadra na colocação de acordo com o edital.

Segundo ela, os candidatos para atingir as primeiras colocações teriam que ter no currículo varias pós-graduações. Contudo, para a internauta a comissão do processo seletivo teria errado na avaliação da colega conforme os requisitos do edital.

De acordo com o presidente da comissão do processo seletivo, Orlando Kester, se a candidata não tiver o direito à pontuação conforme o edital, o resultado será corrigido. Caso contrário, se a mesma comprovar na sua documentação que adquiriu a pontuação, sua colocação será mantida.

Orlando enfatizou que vai pedir para a comissão avaliar novamente a inscrição da candidata, mas adiantou, se houve um erro no resultado foi no momento na digitação do sistema.

O presidente finalizou que essa lista é a homologação dos candidatos classificados e não o resultado final, que será divulgado nesta sexta-feira no site da prefeitura e os inscritos devem ficar atentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra