PC recupera em Pimenteiras, celular roubado em Cerejeiras por jovem indiciado por tentativa de homicídio em Vilhena

A Polícia Civil de Cerejeiras recuperou nesta quinta-feira, 24, um dos aparelhos celulares (Samsumg J9) subtraídos no roubo ocorrido em uma pizzaria, no início de dezembro de 2018, em Cerejeiras, onde George Allesson Magalhães Melgar, de 23 anos, que foi preso em Vilhena em posse de uma arma de fogo e uma motoneta roubada, agrediu o proprietário e um cliente.

O Aparelho celular foi localizado na cidade de Pimenteiras e o agente que estava em sua posse, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi indiciado por receptação.

Além de ter sido indiciado pela Polícia Civil de Cerejeiras no dia 10 do mês corrente pelo referido crime, George também foi indiciado pela Polícia Civil de Vilhena na ultima terça-feira, 22, por tentativa de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal, por ter participado de um atentado contra pai em filho, ocorrido no Bairro Vila Operária, no final do mês de dezembro 2018.

Texto e foto: Extra de Rondônia