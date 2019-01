PM recupera motoneta roubada em casa no Residencial União

A motoneta foi recuperada na noite de quarta-feira, 23, em uma residência localizada na rua 116-7, no Residencial União, em Vilhena, onde duas pessoas acabaram presas.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro, quando foram abordados por populares, denunciando que uma residência abandonada estaria sendo utilizada por usuários de drogas.

No imóvel, os policiais se depararam com uma motoneta Honda Biz 110 de cor vermelho e placa NDR-9543/Vilhena, que possuía registro de roubo do dia 20 do mês corrente.

Gilmar Pereira Correa e Ozéias Rodrigues de Souza, que também estavam na casa, não souberam explicar o motivo da motoneta estar no local.

Como Ozéias alegou ser o proprietário da residência, ambos receberam voz de prisão por receptação de produto roubado e foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o veículo.

Texto e foto: Extra de Rondônia