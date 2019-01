Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para contratação de três advogados

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, de Jaru, divulgou nesta quarta-feira 23, o edital do processo seletivo, tem o objetivo de contratar três advogados.

Para participar, o candidato deve possuir certificado de conclusão de graduação em Direito, e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, além dos demais documentos exigidos no edital. O salário será de R$ 5 mil, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 24 a 30 de janeiro, mediante preenchimento de formulário disponível no site da prefeitura, que e em seguida deve ser entregue na Procuradoria Geral do Município (PGM), juntamente com os documentos exigidos no edital.

A Procuradoria fica localizada nas dependências da prefeitura de Jaru, na rua Raimundo Cantanhede, 1080, setor dois. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 até as 17h30.

O resultado provisório será divulgado no dia 1º de fevereiro. E após o prazo para interpor possíveis recursos, o resultado final sairá no dia 05 de fevereiro.

Texto: Assessoria

Foto: Reprodução