Secretário relata procedimentos para realização da carteira de trabalho em Vilhena

Na manhã da última terça-feira 22, a equipe de reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social de Vilhena (Semas), Rafael Nunes Reis, para falar sobre a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Reis explica que a idade mínima para a emissão é de 14 anos, e a confecção do documento é totalmente gratuita. Para realizá-lo não é necessário agendamento, pois o solicitante pode ir até a Semas portando toda a documentação que será feito o cadastro e o recebimento será imediato.

“Por fornecermos um serviço imediato e sem muitas burocracias estamos atendendo as cidades do Cone Sul, Mato Grosso e até do centro do Estado. Por mês são emitidas cerca de 500 carteiras”, destacou ele.

O atendimento inicia as 07h e a entrega das carteiras acontece a partir das 11h30, isso porque os documentos são emitidos pelo Ministério do Trabalho.

De acordo com o secretário, a realização da carteira é feita por ordem de chegada com limite de 25 por dia, e mesmo atendendo a outras regiões, a prioridade é a população vilhenense.

Segundo o secretário para emissão da carteira é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento/casamento/divórcio e comprovante de endereço com CEP atualizado.

2ª VIA

Rafael esclarece que quem completou os espaços de preenchimento da carteira para confecção de uma nova é necessário apresentar a primeira via, RG, CPF, certidão de nascimento/casamento/divórcio e comprovante de endereço com CEP atualizado.

Já no caso de perda ou roubo é fundamental a apresentação do boletim de ocorrência, extrato analítico (Caixa Econômica) e os demais documentos citados acima.

Texto e foto: Extra de Rondônia