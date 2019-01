Ao tentar ultrapassagem, motoqueiro perde controle e mulher morre esmagada na BR-364

Um grave acidente envolvendo um ônibus que faz a linha Custódio Freire e uma motocicleta tirou a vida da jovem Valéria Silva, de 19 anos, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 25, na rotatória da Ufac na BR-364, em Rio Branco – Acre.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus trafegava no sentido bairro-centro e ao entrar na rotatória, o casal que trafegava em uma moto no mesmo sentido, tentou ultrapassar o ônibus, a moto escorregou e entrou debaixo das rodas traseira do transporte coletivo. Valéria que estava na garupa da motocicleta foi esmagada. Seu esposo sofreu escoriações. O motorista do ônibus permaneceu no local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local a vítima já se encontrava morta.

A área foi isolada pela PRF até a chegada da perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

Os condutores do ônibus e da motocicleta foram conduzidos a delegacia para prestar esclarecimentos.

Fonte e foto: AC24horas