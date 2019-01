CEREJEIRAS: deficiente auditivo sofre queda de moto e morre no HR de Vilhena

O acidente foi registrado nesta sexta-feira, 25, na área rural do município de Cerejeiras.

De acordo com as primeiras informações, um homem identificado como Valdo de Souza Barbosa, de 59 anos e com deficiência auditiva, mais conhecido por “Mudinho” pilotava uma moto Honda Bros NXR 150 , Placa NCI-8193/Cerejeiras, quando no Km 4 da 3ª para 4ª Eixo, ao fazer uma ultrapassagem se desequilibrou e caiu, na queda sofreu diversos ferimentos e ficou desacordado.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao hospital municipal. Devido à gravidade, o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena (HRV). Porém, na mesa de cirurgia não resistiu e morreu.

O corpo será transladado para Cerejeiras na manhã de sábado. 26, pela funerária São Matheus.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia