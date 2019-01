Colisão entre caminhonete e moto deixa uma pessoa ferida no Jardim Eldorado

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 25, no cruzamento das Avenidas Tancredo Neves com Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motocicleta Honda Biz, de placas NBQ-8498/Vilhena, trafegava pela Avenida Brigadeiro, sentido Parque de Exposições e levava na garupa uma adolescente de 12 anos, quando ao chegar no cruzamento, colidiu com uma caminhonete Chevrolet S10, de placa, OBG-5792/Vilhena, que seguia pela Tancredo Neves, sentido Cuiabá e teria avançado a preferencial. Com isso, provocando o acidente.

No impacto a motociclista sofreu escoriações e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena de Vilhena. Já a passageira ficou ilesa.

A Polícia Militar esteve no local registrou a ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia