Detentas realizam princípio de motim no Presídio Feminino de Vilhena

Nesta sexta-feira, 25, presas da ala “A” da Colônia Penal de Vilhena, promoveram principio de motim.

De acordo com informações, as detentas jogaram lençóis e pedaços de colchões no corredor e ateiaram fogo.

O protesto é devido à suspensão das visitas e do banho de sol, por causa da falta de efetivo decorrente da não realização de horas extras por parte dos agentes penitenciários, considerada operação padrão.

Texto e vídeo: Extra de Rondônia