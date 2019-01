Handebol faz campeonato em homenagem à atleta morto em 2018

Neste final de semana, nos dias 26 e 27, acontece o Campeonato Municipal de Handebol, que este ano recebe o nome de Copa Weslen Kameya, uma homenagem ao atleta da modalidade falecido nas últimas semanas de 2018.

Segundo Fábio Miranda, o Fábio Barman, um dos líderes da modalidade em Vilhena, esta foi a forma encontrada para lembrar da contribuição de Weslen à modalidade. “Todos conhecemos Weslen desde muito jovem, vimos ele crescer como pessoa e como atleta. Jogamos juntos, fomos campeões estaduais juntos, e agora, juntos, vamos prestar esta homenagem a um amigo e companheiro”, disse Barman.

A Copa Weslen Kameya reunirá equipes masculinas e femininas a partir das 14h no sábado e domingo pela manhã e durante a tarde. As disputadas acontecerão no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, e a expectativa é de que haja um grande público para as partidas. “O handebol sempre despertou muito os aficionados por esportes de nossa cidade, e mais uma vez temos certeza que vamos contar com muita gente no ginásio”, prevê Rubens Marcelo, o Marcelo Veneno e Cleido, o Polaco, que juntos estão na dos organizadores da competição.

Weslen Kameya praticava handebol desde os 12 anos, e atuou por diversas equipes do Estado de Rondônia, e tomou parte de todas as competições da modalidade ao longo da última década. Pela equipe de Vilhena vinha defendendo o município nos Jogos Intermunicipais de Rondônia, o Jir e outras competições, desde 2013. Em 2014, jogando em casa, foi vice-campeão do JIR, e em 2016, em Ji-Paraná, ajudou o time de Vilhena a conquistar o título inédito da competição – a principal de Rondônia – sendo um dos destaques do time da cidade. Atuou pela equipe da AMEC Cacoal e conquistou o título de Campeão Estadual Federal de Rondônia no ano de 2016, em 2017 participou da Liga Norte realizada na cidade de Manaus também atuando pela AMEC Cacoal.

Ao lado do handebol, sua outra paixão era dirigir caminhões, o que sempre deixou muito claro para os amigos, companheiros de time e para a família. No dia 15 de dezembro, Weslen se envolveu em um acidente de trânsito quando um choque frontal com outro caminhão causou sua morte aos 24 anos.

A paixão por esportes e por caminhões ele dividia com o pai, Claudinei Corozolla, que vai estar em quadra na Copa de handebol no final de semana, assim como o irmão Matheus Corozolla também atleta de handebol. Os dois vão atuar na mesma equipe, como forma de homenagem a Weslen. “Ainda não dá para acreditar que ele não está mais com a gente. Mas essa homenagem é uma forma que vamos guardar para sempre, eu, a mãe o irmão a minha nora e meu neto (a) e todos aqueles que sempre estiveram juntos com Weslen, convido a todos os familiares e amigos para prestigiarem o campeonato conosco” disse Claudinei, ao lado da quadra de handebol na quarta-feira, dia 23.

“O que estamos fazendo é homenagear um amigo e companheiro, alguém que muitos de nós viu crescer como homem e como jogador. E vamos fazer isso juntos, jogando handebol entre amigos e com a família de Weslen” disse Fábio Barman.

Não esquecendo de agradecer desde já aos amigos que estão vindo de outras cidades como, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Pimenta Bueno.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação