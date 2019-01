Jovem é baleado na perna em tentativa de homicídio em Cerejeiras

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 19h00 horas desta sexta-feira, 25, em uma casa localizada na Rua Espírito Santo, no Bairro Primavera, em Cerejeiras.



Segunda informações de testemunhas, um homem desconhecido chegou no referido endereço, onde estava a vítima Delvi Varelo de Jesus e efetuou vários disparos de arma de fogo em sua direção, empreendendo fuga logo em seguida.

A vítima, que foi atingida na perna direita sofrendo uma fratura de fêmur, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal São Lucas, de onde foi transferido para a cidade de Cacoal .



A Polícia Militar que esteve no local do crime e acompanhou a Delvi até o hospital, neste momento realiza diligências em busca do autor do crime.

