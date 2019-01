Mãe procura filhos que não vê há mais de 40 anos

Hilda Maria de Jesus de 65 anos está à procura dos três filhos que não vê há 49 anos. A mãe narra que no ano de 1970 o ex-marido Eliodoro Ribeiro Rocha os tirou ainda muito pequenos, obrigando a deixá-los na região de Rondonópolis (MT).

Segundo Maria tempos depois da separação, Eliodoro alegou não ter condições financeiras de manter os filhos, por isso deu cada um para famílias diferentes. Como eles não chegaram a ser registrados no nome da mãe, ela tem enfrentado muitas dificuldades para localizá-los e estabelecer contato.

A mãe conta que o filho mais velho, o qual chamava de “Carlindo” foi visto pela última vez na cidade de São José do Povo (MT), mas soube por amigos que os familiares do menino tinham ido embora do local, alguns foram para Araputanga (MT), e outros vieram para Vilhena (RO).

De acordo com a mãe, o filho mais velho foi visto pela última vez com a filha de “Dedé”, famoso comerciante de São José do Povo (MT), já os outros, Hilda não conseguiu nenhuma informação.

Maria acredita que se encontrar Marinalva, Elias, Agnaldo, Mauro Pereira ou Paulo, familiares de “Dedé”, saberá do filho, que hoje possui cerca de 50 anos.

Ainda com o sonho de reencontrar os três filhos, Maria pede ajuda aos moradores dessas regiões ou das pessoas citadas. Caso alguém tenha alguma informação, entrar em contato através do telefone (35) 9999-9936.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de família