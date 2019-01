Vilhenense sofre com lesões no elenco

O técnico Tiago Batizoco sofreu algumas baixas em seu elenco durante a preparação do Vilhenense para a disputa do Campeonato Rondoniense 2019.

Quatro jogadores estão entregues ao Departamento Médico do clube, dentre eles: o zagueiro Júnior Porto, o volante Wembley além dos atacantes Ariel e Fabiano Oliveira.

Júnior Porto, Fabiano Oliveira e Ariel estão com lesões articulares, enquanto que Wembley sofreu um desconforto muscular ao longo da preparação do Leão do Cone Sul. “É difícil falar em prognóstico e todos eles preocupam para a estreia”, revelou o técnico Tiago Batizoco.

Com isso, o técnico Tiago Batizoco tem pouco mais de uma semana para organizar sua equipe visando a estreia contra o Guaporé no dia 3 de fevereiro (domingo) no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. “Dentro de campo estamos acabando de organizar a questão da parte tática. Já fora de campo estamos organizando a viagem para Rolim de Moura”, frisou o treinador.

O Vilhenense está no grupo B do Estadual ao lado do Barcelona, Guaporé, Ji-Paraná e União Cacoalense.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia