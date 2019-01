Federação Rondoniense altera horário de jogo entre Vilhenense e União Cacoalense

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) confirmou mudança de horário na partida entre Vilhenense x União Cacoalense, marcado para o dia 17 de fevereiro (domingo) valido pela terceira rodada do Campeonato Rondoniense 2019.

A partida estava marcada para às 17 horas (horário de Rondônia), porém foi antecipada para às 10 horas (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

A mudança ocorreu a pedido da diretoria do Vilhenense que acredita a presença do torcedor comparecer em massa no estádio no período da manhã. As duas equipes integram o grupo B do Estadual ao lado do Barcelona, Guaporé e Ji-Paraná.

Na primeira rodada, União Cacoalense abre a competição no dia 2 de fevereiro diante do Ji-Paraná no estádio Biancão, em Ji-Paraná. No dia seguinte, o Leão do Portal encara o Guaporé no estádio Cassolão, em Rolim de Moura.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia