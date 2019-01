Justiça realiza leilão de imóveis no Cone Sul

A Justiça em conjunto com a leiloeira oficial Deonizia Kiratch, realizará leilão presencial e eletrônico no dia 04 de fevereiro.

O evento está marcado para começar as 09h00 no Fórum Doutor Sobral Pinto no município de Cerejeiras ou pelo pelo Site, clique (AQUI). Serão leiloados imóveis urbanos, comerciais e rurais localizados nos municípios de Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste e diversas motocicletas.

Interessados podem obter informações mais detalhadas clique (AQUI) ou pelo telefone 0800-707-9272.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração