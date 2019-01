Motocicleta furtada em estacionamento de hospital é localizada abandonada em terreno baldio

Na noite de sexta-feira, 25, uma guarnição da Polícia Militar localizou uma motocicleta Honda CG Titan 150 KS, abandonada em um terreno baldio, no Bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Rua Laranjeiras, quando avistou em um terreno baldio, localizado ao lado de uma construção, a referida motocicleta, que estava sem placa.

Em consulta através do número do chassi, foi comprovado que a mesma era cadastrada com a placa NDH-0654 e que possuía registro de furto, realizado no dia 21 do mês corrente, do estacionamento do Hospital Regional de Vilhena.