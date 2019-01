Apenado morre após receber descarga elétrica enquanto carregava tornozeleira na área rural de Vilhena

Evandro Faustina, de 28 anos, morreu na tarde deste domingo, 27, após receber uma descarga elétrica enquanto carregava a tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que cumpria pena em regime semiaberto, carregava a tornozeleira numa casa no Km 32 da BR-364, sentido Porto Velho, quando começou a chover forte e cair muitos raios. Provavelmente um raio atingiu a rede elétrica e acabou por atingir o aparelho que a vítima usava na perna. Com isso, recebeu a descarga e morreu no local.

A esposa da vítima não estava no imóvel. Ela chegou por volta das 16 horas e encontrou o marido morto. Ao ver a cena passou mal, porém, conseguiu pedir ajuda. Ela foi levada para o Hospital Regional (HR) e está sob observação médica.

O corpo da vítima foi removido pela funerária São Matheus.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia