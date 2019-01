Ciclista é hospitalizado após colidir contra moto no Cristo Rei

Acidente envolvendo um ciclista e um motoqueiro aconteceu na manhã deste domingo, 27, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Avenida 1510, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações, um homem ainda não identificado trafegava de bicicleta pela Avenida 1510, quando colidiu contra uma moto Honda CG, na qual o condutor seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Juína.

Na colisão, o ciclista sofreu escoriações sendo levado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia