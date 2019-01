Homem fica em estado gravíssimo após ser atropelado na BR-364 em Vilhena

O acidente aconteceu na noite deste domingo, 27, na BR-364, saída para Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, um homem que atravessava a rodovia foi atropelado por um automóvel. Na hora do acidente chovia e provavelmente a vítima que ainda não foi identificada não observou o veículo e também devido a chuva o motorista não avistou a vítima.

No impacto, a vítima sofreu diversos ferimentos. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Regional (HR).

A reportagem do Extra de Rondônia recebeu informação que a vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e corre risco de morte.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia