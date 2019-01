Prefeitura contrata empresa para realizar estudos urbanísticos em Vilhena

Essa semana, o prefeito Eduardo Japonês deu a ordem de serviço para a realização de estudos de macroestruturação urbana, que servirão para embasar a revisão do plano diretor do município.

A reunião na qual foi assinado o contrato com a Jaime Lerner Arquitetos Associados ocorreu em Curitiba, onde está sediada a empresa, cujo um dos sócios é o arquiteto e urbanista Jaime Lerner. O secretário de Planejamento de Vilhena, Ricardo Zancan, e o arquiteto Paulo Kawahara, sócio de Lerner, também participaram da reunião na capital paranaense.

Jaime Lerner e sua equipe farão diagnósticos de diversas áreas e pontos da cidade, analisando sua arquitetura, geografia, história e economia. Todas as etapas do trabalho terão o acompanhamento de uma comissão multidisciplinar, formada por servidores municipais das secretarias de Terras, Planejamento e Meio Ambiente.

“É a primeira vez que Vilhena será estudada assim de forma tão ampla e coordenada”, diz Japonês. Para o prefeito, já tinha passado da hora de encontrar caminhos para o desenvolvimento da cidade, tanto para a mobilidade urbana, quanto para o comércio, a indústria, o turismo, a prestação de serviço, entre outras atividades. “Essa consultoria é muito importante. Ajudará a encontrar a vocação socioeconômica de Vilhena e norteará nossas decisões como gestor para construir um futuro melhor para todos nós que moramos aqui”, afirma.

PLANO DIRETOR

Ferramenta essencial para o planejamento correto do futuro do município. Depois de aprovado, vira uma lei municipal que apresenta as regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade. Estabelece, por exemplo, as obrigações das empresas e cidadãos para o cumprimento de certas exigências, como os usos permitidos para os terrenos ou imóveis.

E compromete o poder público municipal a realizar investimentos e intervenções para ampliar a infraestrutura urbana ou a oferta de equipamentos públicos nos locais mais apropriados. De acordo com o Estatuto das Cidades, a realização do plano diretor é obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, a exemplo de Vilhena.

JAIME LERNER

Arquiteto e urbanista, foi prefeito de Curitiba por três mandatos e duas vezes governador do Paraná. Além de ter sido presidente da União Internacional de Arquitetos, atualmente, é consultor das Nações Unidas para assuntos de urbanismo. Quando foi prefeito de Curitiba, fez da cidade referência nacional e internacional em planejamento urbano, principalmente em transporte, meio ambiente, programas sociais e projetos urbanísticos. Em 2010, foi nominado pela revista Time um dos 25 pensadores mais influentes do mundo.

Texto e fotos: Assessoria