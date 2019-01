Após denúncia de vereador, MP manda fechar lixão a céu aberto em Cerejeiras

Em contato com a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta segunda-feira, 28, o vereador Valdicir Sapata Jordão, explicou que após receber várias denúncias de moradores pedindo providência a cerca de uma área que está sendo usada como lixão em Cerejeiras, entrou com ação no Ministério Público (MP), na qual determinou o recolhimento, fechamento e recuperação da área degradada.

De acordo com o parlamentar, no ano de 2010, havia sentença determinando que o município providenciasse a retirada do lixo e a recuperação da área.

O material deveria ser transportado para o aterro sanitário de Vilhena, ordem judicial não cumprida até o momento.

Veja vídeo e leia a sentença judicial abaixo

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Divulgação