Diretor esclarece boatos de falta de verba para compra de alimentos no HR

Após receber uma denúncia de que o Hospital Regional de Vilhena estaria sem verba para compra de alimentos, chegando ao ponto de terem sido contadas as refeições de acompanhantes e funcionários, a reportagem do Extra de Rondônia procurou o diretor da referida unidade de saúde a fim de esclarecer os fatos.

De acordo com Faiçal Akkari, que assumiu neste mês pela segunda vez a direção do HR, em nenhum momento as dispensas da unidade ficou sem alimentos e todos os acompanhantes estão realizando suas refeições normalmente no hospital.

Porém, ainda segundo Faiçal, o que de fato tem sido realizado e que não tem agradado a todos devido estar mexendo na zona de conforto de alguns servidos, é uma reorganização a fim de cortar gastos e que de forma alguma vai contra as normas impostas pela secretaria de saúde.

A referida reorganização se trata de refeições discriminadas que nas últimas gestões eram realizadas pelos funcionários, onde os plantonistas de 12 horas se alimentavam na cozinha do hospital por até quatro vezes, sendo este número reduzido para apenas duas.

Faiçal explicou que o servidor que assume o plantão ás 07h00, pode muito bem já chegar à unidade com sua primeira refeição do dia realizada, pois se o mesmo chegar e ainda se dirigir para o refeitório, aquele que passou a noite em serviço, terá que aguardar para passar o prontuário dos pacientes ou então, devido ao cansaço, acaba indo embora sem esse feedback que é de suma importância para o melhor atendimento aos enfermos.

Assim como aquele que assume as 07h00 não terá mais o direito de tomar café da manhã no hospital, o que entrega o plantão neste horário, também não, pois entende-se que este pode se alimentar a tempo em sua casa.

Já o almoço e o lanche da tarde dos funcionários estão ocorrendo normalmente, no entanto, assim que sair às 19h00, o mesmo funcionário deverá passar o plantão para os que está assumindo e jantar em sua residência. “Se o servidor quiser trazer para o hospital alimentos para realizar outras refeições durante o dia, fica a critério dele”, afirmou Faiçal.

Já com relação à alimentação dos visitantes, o diretor alegou que nada foi mexido, porém, não serão liberadas refeições para mais de um acompanhante e somente para os pacientes que realmente necessitar.

Faiçal acredita que mesmo não agradando a todos, a regularização da liberação de alimentação na unidade, reduzirá gastos e de forma alguma prejudicará os servidores, pois os horários de trabalho condizem com os das refeições obrigatórias, de forma que ninguém passará fome em serviço.

Por fim, o diretor abriu as portas das dispensas do hospital para a reportagem do site, que comprovou não haver falta de alimentos na unidade de saúde.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo do Extra de Rondônia