Documentário vilhenense alcança mais de três milhões de visualizações

A obra foi contemplada com o prêmio “Lídio Sohn” do Governo de Rondônia através da Sejucel

O documentário “Os Nambiquaras e o Ritual da Menina-moça” produzido pelos produtores culturais vilhenenses Washington Kuipers, Marcio Guilhermon e Andréia Machado alcançou em menos de um ano mais de três milhões de visualizações no YouTube.

O curta metragem foi produzido em Vilhena e contemplado com o prêmio de vídeo documentário “Lídio Sohn” do Governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

Segundo Washington Kuipers, a produção já conta com 3.271.433 visualizações, mais de 360 comentários e 6.900 curtidas no canal do YouTube do Serpentário Produções.

A produtora cultural Andréia Machado informa que o documentário tem a duração de 27 minutos e retrata o ritual da menina-moça praticado há muitos anos pelos indígenas Nambiquaras que povoam Rondônia.

Andréia Machado afirma que o grupo está muito feliz com sucesso que o documentário está fazendo na internet. “Estamos muito felizes, pois pessoas de todo Brasil estão assistindo o documentário e conhecendo a cultura amazônica, isso faz o trabalho valer à pena. Obrigada a todos pelo carinho. Já estamos trabalhando em outro projeto que também vai retratar a cultura amazônica”, diz Andréia Machado emocionada.

O produtor cultural Marcio Guilhermon lembrou que a obra foi exibida nos municípios de Vilhena, Pimenteiras do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho. “Além oferecemos oficinas de audiovisual nestes municípios, tudo com objetivo de incentivar a produção de cinema em Rondônia”, disse Marcio Guilhermon.

“Espero que as pessoas continuem assistindo o documentário e que possam conhecer e valorizar a cultura amazônica” finalizou Washington Kuipers.

Veja o documentário abaixo

Texto e fotos: Assessoria