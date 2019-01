Em vídeo, morador reclama de abandono do Parque São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, 28, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeos de um morador do Parque São Paulo, em Vilhena, na qual reclama do abandono que está o bairro e principalmente a rua que mora.

De acordo com o denunciante a rua está alagada gerando transtornos a motoristas e pedestres que trafegavam pela via. Assim como é certo que haverá proliferação de mosquitos e insetos.

Segundo o morador, Carlinhos Goebel, ex-secretário de obras na gestão Rover, sempre mandava uma máquina patrol e cascalho, evitando buracos e possa de água na rua.

O morador pede às autoridades que mande dois caminhões de cascalho e uma máquina para apaziguar a situação da Rua 1207.

Contudo, explica que todas as vias do bairro estão em situação precária, ou seja, caótica, com isso, o poder púbico precisa olhar com mais carinho para os moradores do setor 12, afinal todos pagamos impostos, frisou o denunciante.

O Extra de Rondônia deixa o espaço a quem for responsável pela área caso queira se manifestar.

