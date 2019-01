Homem de 55 anos é detido por andar com órgão genital a mostra

Os fatos se deram na manhã de domingo, na Avenida Curitiba, em Vilhena, onde um homem de 50 foi flagrado pela Polícia Militar, com os órgãos genitais para fora das calças.

De acordo com o registro da ocorrência, a polícia foi comunicada de que um homem estaria agindo de forma obscena nas proximidades do Mercado Super Mais, onde estaria mostrando o pênis para as pessoas na rua.

Diante dos fatos, uma guarnição se dirigiu ao local e localizou o agente, já no bairro Cristo Rei, com o zíper das calças aberto e com o órgão genital de fora.

Quando ordenado pelos militares a se recompor, o infrator afirmou que estava apenas fazendo brincadeirinhas com a população.

Ao se dirigirem até a residência do agente para que o mesmo pegasse seus documentos, os militares foram informados por vizinhos que ele mora no local a cerca de 20 anos e que sempre foi um homem muito trabalhador, porém, nos últimos meses começou a apresentar o referido comportamento, inclusive nas proximidades de escolas publicas.

Os vizinhos não souberam informar se o conduzido possui laudo psiquiátrico e sua esposa não se encontrava no imóvel.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia