Motoristas reclamam de tamanho de placa em local sem quebra-molas

A reportagem do Extra de Rondônia recebeu reclamações de motoristas que trafegam pela Avenida 1808, no Bairro Bela Vista, em Vilhena, dando conta que uma placa de sinalização de quebra-molas instalada está fora do padrão estabelecido conforme lei de transito. Assim, como o quebra-mola não existe na avenida.

Para os motoristas a placa é pequena o que dificulta a visibilidade para quem trafega pela avenida e causa confusão. “A gente reduz a velocidade confiando nas placas de sinalização e percebe que não existe a lombada. Com isso, acaba atrapalhando o trânsito”, disse um condutor.

A sinalização nas vias urbanas de Vilhena é de responsabilidade da Secretária Municipal de Trânsito (Semtran).

De acordo com o educador de trânsito da Sentram, José Francisco Teixeira admitiu que a placa do quebra-mola instalada na avenida citada não está dentro dos padrões conforme a lei de trânsito, porém, garantiu que placa será retirada do local para evitar transtornos aos motoristas.

Em relação a lombada não estar instalada, Teixeira ressaltou que é devido a falta de material na Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia