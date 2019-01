Mototaxista é acusado de tentar abusar sexualmente de mulher com problemas mentais

Uma mulher de 40 anos, que possui problemas mentais, foi vítima de uma tentativa de estupro após ter chamado um mototaxista para levá-la até uma festa na madrugada de domingo, 27.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi chamada a comparecer na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Bela Vista, em Vilhena, onde se deparou com uma mulher de 40 anos, que estava apenas com uma blusa e uma toalha cobrindo seu corpo, sem as peças íntimas.

Em conversa com a mulher, que estava em posse da cópia de uma carteira de deficiente, o militares foram informados e a mesma estava em um bar, quando chamou um mototáxi para que a levasse até um bailão.

Porém, no caminho, o homem a levou para uma residência desconhecida, onde tentou manter relações sexuais forçadamente.

Após se livrar do agente, a vítima se apossou de uma toalha para cobrir sua partes e íntimas e correu para a rua, onde foi acolhida pelo comunicante.

Em contato com a mãe da vítima, esta relatou que sua filha possui sim problemas mentais, no entanto, não acredita que a mesma tenha inventado a situação, pois é a primeira vez que acontece.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida até a delegacia para serem tomadas as providencias cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa