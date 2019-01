Mulher agride caminhoneiro a socos em pátio de posto de combustíveis

Um caminhoneiro de 53 anos foi agredido a socos por uma mulher durante a madrugada de domingo, no pátio do posto catarinense, localizado na Avenida Marechal Rondon, na saída para Porto velho, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, o caminhoneiro relatou que minutos após estacionar seu caminhão no pátio do posto, o mesmo foi abordado por uma mulher morena, de porte físico forte e dentes ressaltados, que lhe pediu dinheiro para comprar medicamentos para seus filhos.

Comovido com a situação da mulher, o caminhoneiro afirmou ter lhe dado à quantia de R$ 10,00, no entanto, pouco tempo depois, a mesma voltou a bater na porta de seu caminhão alegando que o mesmo lhe devia R$ 50,00 reais.

Ao se recusar a dar mais dinheiro para a mulher, o caminhoneiro foi agredido por ela a socos que lhe causaram uma lesão no rosto.

Quando a vítima afirmou que chamaria a polícia, a agente fugiu do local, não sendo localizada pelos militares.

Diante dos fatos, a vítima foi conduzida até a delegacia onde registrou um boletim de ocorrência de lesão corporal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa