Nesse fim de semana tem festa de aniversário da Aldeia Tubarão em Chupinguaia

Nos dias 02 e 03 de fevereiro acontece a tradicional festa de aniversário da Aldeia Tubarão em Chupinguaia.

Com entrada livre, a festa contará com baile animado pela banda Forrozeiros RO, torneio de futebol suíço e almoço com churrasco.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa