Presidentes de associações discutem ações para desenvolvimento dos municípios de RO

Lideranças do Sebrae Rondônia, Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER) e Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon) estiveram reunidas na tarde sexta-feira na sede da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA).

O superintendente do Sebrae Daniel Pereira assumiu o compromisso de levar as ações da instituição aos 52 municípios de Rondônia. “Sabemos das nossas limitações, mas vamos promover um esforço para que os escritórios regionais do Sebrae não atendam apenas as demandas de suas sedes, mas que esses serviços possam ser estendidos para todos os municípios de nosso Estado”, destacou.

Para o Presidente da FACER e ACIA, Francisco Hidalgo Farina, os empresários de Rondônia aguardam as capacitações, treinamentos e ações desenvolvidas junto aos gestores públicos para desburocratização e compras públicas dos donos de pequenos negócios. “Esse é um conjunto de fatores que contribui de forma significativa para o desenvolvimento da nossa economia”, avalia Farina.

Já o presidente da Faperon, Hélio Dias, destacou a participação do setor produtivo no desenvolvimento econômico estadual. “Também vamos fortalecer ações para capacitar o homem do campo e para criar oportunidades de negócios a todos àqueles que querem investir nos nossos municípios”, argumenta.

O diretor técnico do Sebrae, Samuel Almeida, também participou do encontro. Ele frisa que o foco da instituição continuará sendo os donos de pequenos negócios. “As micro e pequenas empresas estão em todos os municípios, gerando emprego e renda. Vamos treinar, capacitar e dar oportunidades para que todos se desenvolvam”, finaliza.

Fonte e fotos: Assessoria