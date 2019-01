Secretário e coordenadora regional de educação visitam escolas estaduais do Cone Sul

Previsto para retornar dia 11 de fevereiro, o governo de Rondônia trabalha firme no Cone Sul para melhorar a qualidade do ensino e garantir à volta às aulas em Vilhena.

Na última semana, o secretário regional de Vilhena, Nilton Gomes, percorreu todas as escolas da rede estadual localizadas no município, oportunidade em que conversou com os gestores e ouviu as principais demandas dos profissionais de educação.

Ao lado da coordenadora de educação de Vilhena, professora Marizete Rover, Gomes conheceu de perto as instalações das unidades.

Durante toda a semana, Marizete participou de atendimentos individualizados nas escolas, tratando do retorno às aulas, formação pedagógica, calendário escolar, lotação dentre outros assuntos.

Sobre o início das aulas e a formação pedagógica, a coordenadora lembrou que, a apresentação dos professores, acontecerá dia 04, sendo que, a formação pedagógica será realizada nos dias 05 e 06 em Vilhena. Em Colorado e Chupinguaia, os trabalhos acontecem dias 07 e 08.

COLORADO

Na última sexta-feira 26, ainda acompanhado da coordenadora de educação, o secretário de Vilhena se reuniu com o prefeito e secretário municipal de educação de Colorado, visita esta que tratou de diversos temas, inclusive sobre uma parceria entre o Estado e município em todas as áreas, além da implantação efetiva do Corpo de Bombeiros naquela localidade, uma antiga reivindicação do povo coloradense.

Texto e fotos: Assessoria