Arquitetos da prefeitura se reúnem com equipe que desenvolverá trabalho urbanístico em Vilhena

Os arquitetos da prefeitura de Vilhena e a equipe responsável pelo projeto urbanístico se reuniram na manhã desta terça-feira 29 para analisar a área do município e formular dentro de 180 dias um planejamento completo de longo prazo para o desenvolvimento organizado da cidade.

Durante o encontro, os profissionais revelaram que o pedido pela consultoria urbanística externa contratada neste mês era um desejo de mais de 20 anos dos técnicos da prefeitura.

Arquiteto na prefeitura de Vilhena há 15 anos, Elias Arruda, revela que a equipe técnica dos projetos do município pediu a várias administrações a contratação de uma consultoria renomada na área, mas nunca foram atendidos.

“Ficamos felizes do Eduardo ter tomado esta decisão, pois agora teremos respaldo técnico de qualidade internacional para buscar recursos para os projetos que fizermos. Além disso, poderemos fazer um plano completo para a cidade com mais velocidade, já que a equipe dele é várias vezes maior que a nossa”, conta Elias.

De acordo com Ricardo Zancan, os técnicos da prefeitura serão os gestores do projeto e acompanharão tudo de perto. “O projeto será dividido em quatro etapas, sendo que a primeira visita de seis arquitetos da empresa já está marcada para a semana que vem. Os estudos começaram. A empresa tem um histórico de sucesso em várias cidades do porte de Vilhena com equipe premiada no exterior que contratará ainda consultores de economia, tratamento de água, urbanização, trânsito e vários outros setores da cidade”, explica.

Problemas antigos em Vilhena, como a destruição das áreas verdes (ou sua construção sem estrutura adequada), a falta de uso dos espaços públicos e outros gargalos do trânsito, turismo, agricultura e todos os setores de desenvolvimento da cidade serão repensados.

“O Assosete e outros bairros da cidade não estariam sofrendo hoje se tudo tivesse sido feito com planejamento adequado no passado. Veja: temos pelo menos oito setores industriais que estão repletos de casas e não cumprem seu papel. A cidade precisa urgentemente de um plano de longo prazo para organizar seu crescimento. Vamos crescer muito e com organização através de uma consultoria que faz isso com bons resultados em várias cidades”, garante o prefeito Eduardo Japonês.

Eduardo conta que esta é uma decisão de sua administração, mas que os resultados disso só poderão ser vistos dentro de alguns anos. É uma ação de gestão e planejamento que servirá de base para projetar Vilhena para o futuro.

EXPERIÊNCIA

Arquiteto e urbanista, Jaime Lermen foi governador do Paraná duas vezes e prefeito de Curitiba por três mandatos. Já foi presidente da União Internacional de Arquitetos, e atualmente é consultor das Nações Unidas para assuntos de urbanismo. Em 2010, foi considerado pela revista americana “Time” um dos 25 pensadores mais influentes do mundo.

Texto e fotos: Assessoria