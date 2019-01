Boulevard Premium Residence & Resort libera reserva especial com 14 terrenos disponíveis

O Boulevard Premium traz para seus clientes a proposta de um condomínio de alto padrão com conceito residence/resort. Além de oferecer aos moraodres qualidade de vida, diversão, segurança e estrutura completa de lazer, assim como nos melhores hotéis resorts do país.

O empreendimento, realizado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário e localizado em Vilhena (RO), está com uma oportunidade única para quem deseja construir a casa dos sonhos dentro de um condomínio fechado com exclusivo Club Premium. A loteadora liberou uma reserva especial de terrenos, com apenas 14 unidades disponíveis.

O Boulevard Premium Residence & Resort foi projetado para realmente transformar a vida das pessoas que vão morar no local. Desenvolvido pensando na expectativa das pessoas e com total respeito ao meio ambiente e concebido para oferecer o melhor conceito de moradia aos proprietários.

Segundo o diretor da Vaz Desenvolvimento, Douglas Vaz, este é um bom momento para o segmento imobiliário. “Já é possível sentir os impactos positivos do reaquecimento do setor. Para o consumidor, investir em terrenos será altamente favorável nos próximos anos, em virtude do controle da inflação e da baixa dos juros. E neste empreendimento, em especial, estamos com uma oportunidade única: os terrenos podem ser financiados em até 12 vezes, sem juros”, explicou.

Localizado na estrada de Juína, BR-174, o condomínio possui um projeto único que faz dele um lugar perfeito para o relaxamento, prática de atividades físicas e convívio harmonioso com a natureza e as pessoas ao redor. Em seu Club Premium conta com piscina tropical, deck e bar molhado, sauna, academia, salão de jogos, salão de festas, espaço gourmet, playground, boulevard grill, quadra poliesportiva, futebol society, quadra de tênis e trilha para caminhada.

Outro item importante é a segurança. O empreendimento possui portaria com controle de acesso, ronda motorizada, câmeras de segurança e todo o perímetro fechado com muro e gradil. O Boulevard Premium está com todas as obras concluídas e o local já é frequentado por moradores e futuros moradores, que estão concretizando os projetos e construindo suas casas.

Boulevard Premium

Empreendimento com o conceito Residence & Resort. Está com uma reserva especial de terrenos. São 14 terrenos disponíveis com áreas privativas a partir de 300 m² e que estão com condições especiais.

Localização: estrada de Juína, BR-174, bairro Barão do Melgaço I, Vilhena, Rondônia.

Lazer: piscina tropical adulto e infantil, deck molhado, bar molhado, sauna, academia, salão de jogos, de festa, boulevard gourmet, playground, boulevard grill, quadra poliesportiva, futebol society, quadra de tênis e trilha para caminhada.

Preço: a partir de R$ 127.279,95. Os terrenos podem ser financiados em até 12x, sem juros.

Estágio da obra: Pronto para construir

Informações: (69) 3321-4343

