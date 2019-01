Ciclista é hospitalizada após se envolver em acidente Jardim América

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 29, no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Rua Ezequiel da Silva Cassin, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta Honda Biz, placa NCA-4522/Vilhena, pilotava pela avenida, sentido Porto Velho. Quando uma ciclista que pedalava na sua frente manobrou a esquerda para acessar a Rua Ezequiel sem olhar para traz. Com isso, a motocicleta acabou colidindo.

No impacto, a ciclista bateu a coluna no asfalto. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia