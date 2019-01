Deputada destina 1,5 milhão para compra de tomógrafo; aparelho já está em fase de licitação em Vilhena

O aparelho deverá atender a população no Hospital Regional de Vilhena

Desde 2017, a Deputada Estadual Rosangela Donadon vem batalhando para trazer para o município de Vilhena um aparelho de tomografia, que ficará à disposição da população no Hospital Regional Adamastor Teixeira, no município.

Durante o ano de 2018, a parlamentar cobrou do governo do Estado o pagamento da emenda no valor de R$ 1,5 (um milhão e meio) para aquisição de um moderno e computadorizado aparelho de tomografia.

A emenda foi destinada para Vilhena, em três parcelas de R$ 500, 000.00 (quinhentos mil) e o valor total já se encontra na conta da prefeitura. Em contato com a secretaria municipal de saúde, a assessoria informou que o processo já está em fase de licitação e que aguarda os últimos parâmetros para compra do aparelho.

Rosangela Donadon cobra agilidade do município e transparência referente ao valor do tomógrafo, pois segundo ela, ainda na época que decidiu destinar essa emenda tão importante para atender a população de Vilhena sabia da necessidade de se ter um bom e moderno aparelho, evitando com que os pacientes fossem deslocados do município para realizar os exames em Cacoal, ou na capital.

“Com essa emenda de um milhão e meio, o município consegue comprar um amplo e moderno aparelho para realizar exames de qualidade. A saúde da nossa população tem que ser levada a sério. O Hospital regional atende pacientes de toda região do Cone Sul e cidades vizinhas do Mato Grosso, sendo Vilhena a única cidade com UTI mais próxima. Quanto mais rápido contarmos com esse aparelho no hospital, mais vidas poderão ser salvas”, conclui a parlamentar.

Texto e fotos: Assessoria