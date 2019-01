Em preparação, Barcelona vence segundo amistoso contra o selecionado de Cabixi

O Barcelona Futebol Clube de Vilhena venceu por 6 a 2, no último sábado, na cidade de Cabixi um amistoso diante o selecionado local em seu segundo teste para a disputa do Campeonato Rondoniense 2019.

Os gols da vitória foram marcados com Leandro, Robinho, Chiclete Anderson e Kaiah autor de dois gols. Tiago e Taffarel descontaram para o time de cabixi.

A equipe realizará mais um amistoso marcado nesse domingo, 03, de fevereiro, no estádio Arnaldo Lopes Martins “Portal da Amazônia”, contra um selecionado de Cerejeiras.

O Índio do Norte integra o grupo B do Campeonato Rondoniense junto com as equipes de Ji-Paraná, Guaporé, União Cacoalense, e Vilhenense. Barcelona estreia no dia 10 de fevereiro diante do Ji-Paraná, no Portal da Amazônia.

Texto: Extra de Rondônia (Petter Vargas)

Foto: Extra de Rondônia