Ex-aluno da Unesc palestrará na Campus Party em SP

Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e também em Sistemas de Informação pela Unesc, onde também atuou como professor, Thiago Kaiser se prepara para a palestra que ministrará na 12ª Campus Party, que acontece em fevereiro, em São Paulo. Trata-se do principal acontecimento tecnológico realizado anualmente no Brasil.

“Após participar como palestrante e mentor da primeira edição da Campus Party em Rondônia, desta vez irei participar como palestrante na Campus Party Brasil, em São Paulo. Um evento internacional de tecnologia, que traz os mais renomados palestrantes do mundo”, comemora Thiago. Como o próprio evento anuncia, “a Campus Party é uma imersão de pessoas que utilizam das mais diversas tecnologias para mudar o mundo”.

Atualmente, Thiago Kaiser é professor de Informática no Instituto Federal de Rondônia (Ifro), mas faz questão de ressaltar a importância da Unesc em sua carreira profissional. “A Unesc teve papel fundamental em minha vida profissional. Graças ao seu pioneirismo e tradição, além de toda qualidade oferecida pela Instituição, pude obter uma excelente formação que, com toda certeza, contribui diretamente em minha carreira profissional”, destaca.

Sobre a expectativa para a 12ª edição da Campus Party, Thiago enaltece: “Poder participar como palestrante é formidável. Para contextualizar, a Campus Party acontece ao redor do mundo todo e a edição de São Paulo, que já é a décima segunda, é considerada uma das maiores do mundo. Estar imerso nas mais recentes tecnologias, cercado dos mais renomados profissionais, nas diversas áreas de formação, é extremamente enriquecedor, tanto profissional quanto pessoal. Poder compartilhar os conhecimentos adquiridos durante minha formação e no decorrer da minha vivência profissional é fantástico.

Texto e foto: Assessoria