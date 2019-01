Idoso tem mobília completa furtada em Vilhena

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira, 28, pela vítima de 69 anos, que chamou a Polícia Militar após chegar em sua casa, localizada na Rua 8305, no Residencial Hípica, em Vilhena, e constatar que toda sua mobília havia sido furtada.

De acordo com o denunciante, que reside em um sítio, sua casa na área urbana fica fechada e este quase não tem tempo de vir cuidar da mesma.

Porém, na segunda-feira veio até a cidade e se deparou com o imóvel com a porta da frente arrombada, constatando que foram levados uma geladeira, um fogão de seis bocas, um jogo de sofá de três e quatro lugares, uma rack, três colchões sendo um de casal e dois de solteiro, uma cômoda de madeira, três mesas e várias peças de roupas.

Em conversa com vizinhos, o idoso foi informado que na noite anterior, os mesmos ouviram o barulho de um caminhão saindo do local, porém, não foi possível visualizar as características dos agentes.

Diante dos fatos a vítima foi conduzida até a Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa