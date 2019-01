Ladrão armado invade comércio no Bairro Cohab e rouba relógios e dinheiro

O assalto a um estabelecimento comercial localizado na Rua H1, no Bairro Cohab, em Vilhena, ocorreu na noite de segunda-feira, 28.

De acordo com relatos do proprietário, um indivíduo forte e alto, trajando jaqueta jeans e bermuda invadiu seu estabelecimento com arma em punho, roubando cerca de R$ 200,00 do caixa, carteiras de cigarro e cinco relógios pertencentes a uma raspadinha.

Ainda de acordo com o proprietário, o meliante fugiu com o apoio de um comparsa que o aguardava do lado em fora em uma motocicleta de cor preta, aparentando ser uma Honda CG modelo antigo.

Após realizar diligências sem obter êxito na captura dos suspeitos, a Polícia Militar registrou o caso na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa