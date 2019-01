Ladrão se fere ao invadir escritório de madeireira e deixa rastro de sangue na fuga

O caso foi registrado na manhã de segunda-feira, 28, pelo proprietário de uma madeireira localizada na Rua Alagoas, no setor 19, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local após receber o chamado do proprietário, alegando que a empresa havia sido furtada, sendo possível constatar que a grade de proteção de uma das janelas foi arrombada.

Do local foram levados um aparelho televisor de 48 polegadas e uma espingarda de pressão 5.5. Também foi possível visualizar um rastro de sangue, que provavelmente seja do agente do crime, que se feriu ao danificar as grades.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil para que sejam tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa