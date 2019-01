Municípios do Cone Sul recebem veículos com dinheiro adquirido de ação civil da vara do trabalho

Os municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara e Chupinguaia foram contemplados com R$ 5 milhões advindos de uma ação civil pública homologada pela vara do trabalho de Rolim de Moura como indenização por dano moral coletivo.

O processo foi contra a Sanden Indústria e Montagem Eletromecânica Ltda, Norte Brasil Transmissora de Energia S/A e Construtora Integração Ltda que resultou na aquisição de 26 ambulâncias, um ônibus e um micro-ônibus.

O evento de entrega aconteceu na última segunda-feira 28, na Câmara Municipal de Colorado, onde estiveram presentes os prefeitos dos respectivos municípios e outras autoridades politicas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/ Nilo Coradini