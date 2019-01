PF deflagra operação contra exploração ilegal de madeira em terras indígenas

A Polícia Federal desencadeou ação no distrito de União Bandeirantes, tendo por objetivo desarticular criminosos que exploram ilegalmente floresta nativa localizada no interior da Terra Indígena Karipuna.

Durante as investigações, que tiveram início após diligências realizadas no bojo da Operação Kuraritinga, desencadeada em 19 de setembro de 2018 pela PF com apoio do Exército Brasileiro, FUNAI e Polícia Militar Ambiental, confirmou-se que os criminosos reiteradamente invadiam a Terra Indígena Karipuna com maquinários de grande porte, utilizando-os para derrubar árvores e extrair a madeira, devastando parte da vegetação nativa.

Ainda no curso das investigações, constatou-se que os criminosos utilizam-se de propriedades rurais localizadas às margens da Terra Indígena para armazenar os maquinários empregados na extração ilegal de madeira, ameaçando pequenos agricultores e indígenas que não colaboram com as atividades criminosas.

Na ação de hoje foram apreendidos maquinários (tratores Skidder e pá carregadeira) utilizados pelos criminosos na extração ilegal de madeira, além de documentos e aparelhos eletrônicos que serão submetidos a exames periciais.

Com base nas provas produzidas até o momento a Polícia Federal fará o indiciamento de ao menos 3 investigados, os quais responderão, dentre outros, pelos crimes de desmatamento ilegal de floresta nativa e furto de madeira.

Fonte: Assessoria da PF