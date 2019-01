Soltadores de pipa se reúnem e doam alimentos e materiais escolares para crianças carentes

Um grupo de jovens e adultos adeptos da prática de soltar pipa, tanto profissionalmente como de forma amadora, se reuniram durante a última semana em um mutirão beneficente, em prol de doações de alimentos e materiais escolares para crianças carentes do município de Vilhena.

A ação partiu de amador, após o mesmo ver um dos beneficiados pedindo uma pipa para um vendedor, devido não ter condições de comprar.

Após investigar um pouco mais a fundo a vida do menino, o jovem se sensibilizou com as necessidades financeiras de seus familiares e vizinhos e deu início ao mutirão que favoreceu três famílias no último domingo, porém, já foram arrecadados alimentos que ajudarão cerca de mais quatro.

Além de nove cestas básicas e dos materiais escolares, o responsável pelo mutirão, que se identificou para a reportagem do site apenas como “Tuca”, afirmou que foram arrecadados também um carrinho e ½ de picolé e 25 pipas, que fizeram a alegria da criançada.

Ainda segundo “Tuca” todas as crianças que receberam o brinquedo, foram instruídas a somente fazer uso dos mesmos com linhas liberadas por lei e em terrenos que fiquem longe de vias públicas e fios de alta tensão.

Quando questionado sobre o local onde se reúnem para brincar, “Tuca” relatou que no momento estão sem ponto fixo, pois faziam uso da pista de kart, mas foram proibidos apesar do local ser seguro para a prática do esporte.

“A falta de local seguro para as crianças brincar e sem a fiscalização de um adulto, acaba fazendo com que muitos usem linhas impróprias e em vias públicas colocando em risco suas vidas e às de terceiros”, enfatizou o jovem.

Se alguém tiver interesse em colaborar com a doação de materiais escolares, pode entrar em contato com o responsável pela ação através do número (69) 84627442, pois segundo ele, até o início das aulas, o projeto visa alcançar mais crianças carentes.

Texto e fotos: Extra de Rondônia