A pedido do Barcelona, federação muda data de estreia contra o Ji-Paraná

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) confirmou alterou a da partida na estreia do Barcelona diante do Ji-Paraná pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2019.

A estreia do Índio do Norte conforme o calendário do estadual 2019 estava marcada para 10 de fevereiro, domingo, porém a partida foi antecipada para dia 09 de fevereiro (sábado), às 17h00 (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

De acordo com Departamento de Competição da FFER, a mudança do confronto foi da diretoria do Barcelona com a finalidade de contar com um bom número de torcedores em sua estreia na competição.

De acordo com gerente de futebol do clube Natal Jacob, a equipe realizará neste sábado, 02, contra um selecionado de Cerejeiras, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia