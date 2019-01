Deputada destaca entrega de R$ 200 mil em medicamentos para Pimenteiras

Os medicamentos já estão atendendo a população do município. Parlamentar garante novas emendas

Foi entregue, no último ano, uma emenda no valor de R$ 200 mil em medicamentos e materiais pensos para atender o hospital municipal de Pimenteiras do Oeste.

O investimento é oriundo de uma emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) atendendo a reivindicação do vereador Luiz Carlos (MDB) e também do prefeito Vino Dondé (PDT).

Sempre pensando em contribuir com as prioridades do município, a deputada destacou que investir na saúde é a certeza de garantir melhor qualidade de vida aos pimenteirenses. Rosangela conta que 50% dos medicamentos foram entregues e que aguarda ansiosamente para a entrega da outra parte.

“Agradeço de coração, cada eleitor que acredita no meu trabalho e também ao vereador Luiz e o prefeito Vino que são grandes parceiros e estão sempre lutando para levar recursos para Pimenteiras. 2019 será um ano de muito trabalho e batalharemos para concretizar o quanto antes a entrega de um aparelho de ultrassom que destinei ao município”, disse a deputada.

Além dos medicamentos e materiais pensos, a deputada Rosangela Donadon já destinou uma ambulância, modelo SAMU, Kits de enxovais para gestantes, mobílias para atender a creche municipal, além de interceder pelo termo de cooperação entre DER e o município que realizou a limpeza e patrolamento das ruas urbanas.

Texto e fotos: Assessoria