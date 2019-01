Ifro abre processo seletivo para contratação de professores substitutos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Porto Velho Calama, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado visando a contratação de professores substitutos nas áreas de biologia, engenharia civil, língua espanhola, língua portuguesa, pedagogia, sociologia e química, com uma vaga cada e informática (2 vagas).

A inscrição é gratuita e pode ser feita no período de 29 de janeiro a 04 de fevereiro, exclusivamente na Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) do campus Porto Velho Calama, na Avenida Calama, 4985, Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho/RO, nos dias úteis, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30.

No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: a) documentos de identificação (cópia e original ou cópia autenticada em cartório do documento oficial com foto); b) curriculum conforme modelo do Anexo I deste edital; c) ficha de inscrição preenchida e assinada conforme o modelo do Anexo II deste edital; d) titulações (cópia e original ou cópia autenticada em cartório); e) comprovações das experiências profissionais docentes (cópia e original ou cópia autenticada em cartório) e f) certificados de cursos extracurriculares (cópia e original ou cópia autenticada em cartório).

A seleção será dividida em duas etapas: prova de desempenho didático (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (de caráter classificatório).

A Prova de desempenho didático será realizada no período de 12 a 14 de fevereiro, presencialmente no campus Porto Velho Calama. A homologação do resultado final da seleção será publicada no dia 19.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do Ifro, com lotação no campus Porto Velho Calama. A remuneração pode chegar a R$ 5.786,68 para o cargo de 40 horas semanais, além de outros auxílios.

Mais informações podem ser consultadas através da central de atendimento pelo telefone (69) 2182-8906 ou e-mail: processoseletivo.calama@ifro.edu.br.

Texto: Assessoria

Foto: Reprodução