Ifro de Jaru oferece vagas em dois cursos técnicos integrados ao ensino médio

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Jaru, realiza processo seletivo especial para preenchimento de 12 vagas, distribuídas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio em Alimentos e em Segurança do Trabalho. As vagas são remanescentes do processo seletivo unificado (PSU/IFRO 2019/1).

A inscrição será feita conforme ordem de chegada dos candidatos, no dia 31 de janeiro, na sala de aula nº 03. O atendimento irá ocorrer das 08h às 12h e das 14h às 18h, no Ifro, que fica na Avenida Vereador Otaviano Pereira Neto, 874, Setor 2 do município de Jaru.

São sete vagas para o curso técnico em alimentos integrado ao ensino médio e cinco vagas para o técnico em segurança do trabalho também integrado ao ensino médio, a serem cursadas no turno vespertino.

As matrículas serão realizadas até o preenchimento total das vagas. O candidato e seu responsável legalmente investido que comparecerem ao campus Jaru após o preenchimento das vagas, poderão manifestar expressamente o interesse de permanecer na lista de espera para novas convocações.

Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino fundamental. Não será cobrada taxa de inscrição ou taxa de matrícula para participar deste processo seletivo, uma vez que os cursos são públicos e gratuitos.

