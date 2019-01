Lâmpadas e reatores são furtados dentro de agência do Banco do Brasil em Vilhena

Duas sacolas contendo reatores e lâmpadas da agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Nelson Tremea, no Centro de Vilhena, foram furtadas do interior do prédio.

De acordo com o registro da ocorrência, após a substituição de todas as lâmpadas da agência, a empresa responsável pela manutenção deixou os produtos substituídos guardados em uma sala do prédio e ao retornar na terça-feira, 29, para buscar, não as encontrou mais.

Como foi realizada uma busca por toda a agência sem êxito na localização dos reatores e das lâmpadas, um boletim de ocorrência de furto foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para que o caso seja investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução