Prefeitura de Pimenteiras depositou salário de janeiro na última terça-feira

A prefeitura do município de Pimenteiras do Oeste, depositou o salário de janeiro na conta dos servidores públicos.

De acordo com a assessoria do prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), o dinheiro está disponível, sendo cumprindo rito de pagar os servidores dentro do mês trabalhado.

Além disso, foram disponibilizados os valores das perdas salariais dos funcionários que estavam aguardando desde 2012.

O chefe do executivo de Pimenteiras é primeiro prefeito de Rondônia a pagar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, destacando o compromisso com os servidores.

“É com alegria que comunico o pagamento da folha de janeiro. Sei que é uma obrigação, mas em tempos difíceis, cumprir com elas na gestão pública é motivo de orgulho” destacou Dondé.

Texto: Extra de Rondônia/com informação da assessoria

Foto: Divulgação