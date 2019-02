Corumbiara comemorará aniversário de emancipação com shows regionais

Na próxima terça-feira 12, véspera de feriado do aniversário de Corumbiara, a M2M Produções em parceria com o comércio local irá realizar uma festa em comemoração aos 27 anos de emancipação no barracão da igreja matriz, a partir das 22h.

Com entrada liberada, o evento contará com apresentações regionais do cantor D’Lucca e da Banda Impacto do Forró.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação